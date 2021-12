Mondeville. Calvados : elles apprennent comment voler sur internet

Mercredi 21 juin 2017 le tribunal de grande instance de Caen (Calvados) a jugé deux femmes, l'une âgée de 53 ans, l'autre de 36 ans, pour des vols commis au centre commercial de Mondeville (Calvados), près de Caen.

Pour plus de 500€ euros volés

L'une a dérobé pour plus de 100€, l'autre pour plus de 400€: deux vestes, des jeans, des robes, des paires de chaussettes, une paire de baskets et même un nécessaire de maquillage pour enfants. Les articles volés viennent de divers magasins de la galerie marchande: H&M, Mango, Okabi... En outre dans le sac de chaque femme se trouve un aimant. En garde à vue, elles déclareront que tous les voleurs en possèdent un.

Une vidéo apprend comment voler sur internet

A la barre elles avouent qu'elles avaient l'intention de revendre les objets volés et racontent s'être procurées les aimants sur internet: "Le site qui les vend nous explique à l'aide d'une vidéo comment il faut s'en servir." Elles ajoutent que ce jour-là elles n'avaient pas l'intention de voler: "On a fait un tour et bu un verre dans la galerie marchande et comme on avait les aimants dans nos sacs on a été tentées."

Peines dissuasives prononcées

Toutes deux ont déjà une mention pour vols dans leur casier judiciaire. Le ministère public requiert des peines dissuasives.

Elles écopent chacune de trois mois de prison avec sursis avec confiscation des aimants et interdiction formelle de s'en procurer à nouveau.

