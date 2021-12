Cherbourg. Winsor Mc Cay, père de la BD américaine, à l'honneur de la Biennale de Cherbourg

C'est un événement majeur pour les passionnés de bande-dessinée : la Biennale du 9e Art de Cherbourg sera inaugurée ce vendredi 23 juin 2017.

L'auteur de Little Nemo

Cette huitième édition met à l'honneur le père fondateur de la bande dessinée américaine, Winsor McCay. Cet auteur majeur du début du XXe siècle est particulièrement connu pour sa série Little Nemo, qui raconte les rêves fantastiques d'un petit garçon.

Relativement peu connu du grand public, Winsor McCay est pourtant l'un des grands inspirateurs de nombreux auteurs contemporains, comme Benoît Peeters et François Schuiten. Les auteurs belges des Cités Obscures sont les commissaires de cette exposition. "Je l'ai découvert très jeune. C'est assez rare qu'un auteur vous nourrisse pour toute votre vie. C'est un émerveillement continuel" confie ce dernier :

Inventeur du dessin-animé

Artiste multi-cartes, Winsor McCay est aussi l'un des inventeurs du dessin-animé, avec notamment Gertie Le Dinosaure, voire même du documentaire animé. "C'est beaucoup plus difficile que de créer Jurassic Park, notent les commissaires, il était le premier, il fallait tout inventer, et il faisait tout seul. Animer un animal disparu, c'est incroyablement nouveau pour l'époque !".

60 planches originales

L'exposition comprend donc des extraits des dessins-animés, mais aussi une soixantaine d'oeuvres originales, dont une trentaine de Little Nemo. C'est Bernard Mahé, galeriste parisien, qui a convaincu une quinzaine de collectionneurs de prêter leurs oeuvres. Des "joyaux" qui se vendent entre 50.000 et 130.000 euros :

L'exposition comprend aussi une ambiance sonore, et des pastilles audiovisuelles explicatives, enregistrées par Benoît Peeters et François Schuiten.

Des animations tout l'été

Visites commentées de l'exposition les mardis 27 juin; 4, 11, 18 et 25 juillet; 8 et 29 août; 2, 5, 12, 19 et 26 septembre. Sur réservation au 02.33.23.39.33, limité à 15 personnes.

Ateliers "Dimanche en famille" autour de la Biennale à 16h les 2 juillet, 6 août, 10 septembre et 1er octobre. Sur réservation au 02.33.23.39.33.

Le cinéma Odéon propose un festival autour de la BD, avec de nombreux films et rencontres.

Pratique. Biennale du 9e art, au musée Thomas Henry de Cherbourg, du 23 juin au 1er octobre 2017.

