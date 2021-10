2 ans de prison ferme pour un automobiliste sans permis en possession de stupéfiants qui avait provoqué une course poursuite à Flers

Le tribunal correctionnel d?Argentan a condamné ce mardi après midi, un automobiliste à 2 ans de prison ferme, son maintien en détention, et 3 000 euros de dommages et intérêts .... l'homme, 30 ans, avait refusé de se soumettre à un contrôle routier de police vendredi soir à Flers, il avait volontairement percuté le véhicule de police avant d?entamer une course poursuite dans les rues de la ville, jusqu?à l?entrée de Falaise ou il avait été finalement interpellé... Le prévenu était déjà sous le coup d?une suspension de son permis de conduire, d?une mise à l?épreuve et était en possession de stupéfiants...

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire