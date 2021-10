L'esentiel du sport régional du Pont de l'Ascension

Football / Cfa2:

Ultime journée du championnat ? et Alençon, 13ème, aux portes de la relégation, va chez le 7ème : Granville.

C?est le match de la dernière chance, pour les alençonnais ? pour ne pas rétrograder en Division d?honneur, l?an prochain.

?et Lannion, qui a le même nombre de points que les ornais, va à Brest : 6ème du championnat.

Coup d'envoi samedi à 18h.



Basket :

Le « tournoi national FSCF des vétérans », organisé par la Bayard Argentan ? avec 84 matches et 25 équipes venues de toutes la France ? avec beaucoup d?anciens joueurs professionnels.

Matchs en 2 x 10mn, dans 6 gymnases ? matchs de Poule jeudi et vendredi matin ? puis : phases finales ? et finales, samedi après-midi à la salle Lenoir, près de la gare Sncf d?Argentan.

L?entrée à toutes les rencontres est gratuite pour le public.



Toujours à Argentan : le meeting international d?athlétisme: dimanche à partir de 14h30, au stade Gérard Saint. Au programme : du sprint (100m, 400m), des haies (100m, 110m et 400m), du demi-fond (800m et 3000m steeple), lancer de javelot, un 5000 mètres Marche et des sauts (en longueur, et triple-saut



Karting :

Trophée du Conseil Général de l?Orne, deuxième manche du trophée de Normandie, dimanche sur le circuit international du « Grand Ouest » en Pays d?Essay, avec quelques 150 pilotes venus de Normandie, de Bretagne, et de région parisienne.

Pour cette course, de nombreux pilotes « extérieurs » seront en repérage sur la piste, en vue des prochains championnat du Monde qui y seront disputés fin aout !

Courses de 9h à 18h, entrée gratuite.



Moto cross:

...à la Ferrière Bochard, dimanche. C?est une épreuve du championnat de Normandie UFOLEP.



Le 11ème trail d?Ecouves :

Dimanche au départ de Radon, près d?Alençon, avec dès 8h30 : le départ du trail de 61km.

Puis dans la matinée : mini trail « jeunes », rando, marche nordique, trail de 35 et trail de 16km.

Inscriptions sur internet ou sur place jusqu?à ½ heure avant chaque départ.



La 7ème édition du challenge de golf de la CAPF, disputé sur 18 trous, dimanche à Flers, sur le golf du Houlme, à la Selle la Forge.

Avec aussi, samedi : une compétition réservée aux débutants.



A Bagnoles de l?Orne : la 3ème édition du combiné d?activités physiques « cap d?Andaine », dimanche, avec : VTT, Tir à l?Arc, Nage avec palme, tir sur cible, canoë, run & bike?



Week-end de découverte du beach tennis : samedi et dimanche à Bagnoles de l?Orne, sur le nouveau parking du casino ? avec à gagner : des raquettes et des invitations aux finales du Masters de Bercy.



Hippisme : le « trophée vert », dimanche sur l?hippodrome d?Alençon ? 6ème des 14 étapes de ce circuit ? véritable « Tour de France » des pistes en herbe, qui consacre le meilleur trotteur de France.

