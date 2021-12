Rouen. Football : Quevilly Rouen Métropole débutera sa saison au Mans

Depuis l'annonce du calendrier de Ligue 2, c'était LA décision qu'attendaient les suiveurs de Quevilly Rouen Métropole (Seine-Maritime). Et ce mercredi 21 juin 2017, le président Michel Mallet a tranché: pas de stade d'Ornano de Caen ni de stade Océane du Havre pour QRM. C'est au Mans, dans le MMArena, que les Rouges et Jaunes joueront leurs cinq premières rencontres à domicile de la saison.

Des navettes pour les supporters

"C'est le seul stade qui pouvait accueillir les cinq matches, justifie le président. On en a parlé avec le coach et on a trouvé que c'était mieux sportivement que de jouer une fois à Caen, deux fois au Havre et deux fois à Beauvais."

Pour encourager ses supporters à faire les déplacements jusque dans la Sarthe, le club affrétera des bus qui partiront chaque jour de match du Parc des expositions. "Pour ceux qui sont encartés dans le club des supporters, le voyage sera gratuit. Pour les autres, il coûtera 5 €, explique Michel Mallet. Ça reste bien moins cher que de faire la route par soi-même."

Le vendredi 4 août 2017, c'est donc au Mans que QRM recevra Sochaux pour le premier match "à domicile" de son histoire. Il en sera de même jusqu'à fin septembre pour les réceptions de Bourg-Péronnas, Nancy, Clermont et Reims.

