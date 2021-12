Les livres à lire sous le parasol

Après une longue séquence électorale qui a détourné les Français de la lecture, "nous avons tous hâte de tourner la page, de tourner les pages", confiait cette semaine Bertrand Py, membre du directoire d'Actes Sud en présentant la prochaine rentrée de sa maison d'édition.

Pour aider les vacanciers à retrouver le chemin de la lecture, l'Académie Goncourt et le jury du prix Médicis viennent de rendre publiques leurs recommandations estivales.

L'académie présidée par Bernard Pivot a retenu une dizaine de titres dont le premier roman de l'écrivaine d'origine iranienne Maryam Madjidi, "Marx et la poupée" (Le Nouvel Attila), formidable récit d'une enfance à Téhéran, récompensé récemment par le Goncourt du premier roman et le prix Ouest-France Étonnants voyageurs.

Les Goncourt recommandent également le recueil de nouvelles de Raphaël Haroche (le chanteur Raphaël), "Retourner à la mer" (Gallimard), récompensé par le Goncourt de la nouvelle.

La liste des Goncourt comprend aussi le dernier polar d'Hugues Pagan, "Profil perdu: roman noir" (Rivages) et un des romans les plus remarqués de la rentrée de janvier: "L'ordre du jour" (Actes Sud) d'Éric Vuillard, un récit alerte et puissant sur les connivences entre le monde de la finance et les nazis au moment de l'Anschluss, roman qui pourrait bien figurer dans les premières sélections en vue des grands prix littéraires d'automne.

Sous le signe du surf

Le jury du Médicis recommande quant à lui huit romans dont "Avant que les ombres s'effacent" (Sabine Wespieser), le superbe livre de l'écrivain haïtien Louis-Philippe Dalembert, lauréat du Prix Orange du livre et du Prix du livre France Bleu-Page des libraires, qui raconte l'épisode peu connu de l'accueil des Juifs d'Europe par Haïti après l'arrivée au pouvoir des nazis en Allemagne.

On trouve également dans cette sélection un autre roman remarqué de la rentrée de janvier, "Le Grand Paris" (Gallimard) d'Aurélien Bellanger ainsi que le passionnant récent Goncourt de la biographie, "Dumas fils ou l'anti-Œdipe" (Phébus) de Marianne et Claude Schopp.

Les membres du Médicis invitent aussi les lecteurs à lire le dernier roman du grand écrivain portugais Antonio Lobo Antunes "Celle qui est assise dans le noir à m'attendre" (Bourgois) et le roman poignant d'Arthur Dreyfus sur fond de terrorisme, injustement passé inaperçu lors de sa sortie en janvier, "Sans Véronique"(Gallimard).

Recommandé par le Figaro littéraire, on vibrera certainement à la lecture de "Jours barbares" (Editions du Sous-Sol), puissant récit d'une vie placée sous le signe du surf, par le grand journaliste américain William Finnegan.

Les randonneurs pourront glisser en toute confiance dans leur sac à dos "Une très légère oscillation" (Equateurs) de l'écrivain-voyageur Sylvain Tesson.

Pour les amateurs de "classiques", Stock a eu la bonne idée de rééditer les livres de Carson McCullers, l'auteure de "Le coeur est un chasseur solitaire" et toutes les nouvelles de William Faulkner sont enfin réunies en Pléiade.

Les amateurs de "noir" se délecteront de "La dent du serpent", les nouvelles aventures du shérif Walt Longmire, personnage récurrent du romancier Craig Johnson publié chez Gallmeister. Ils apprécieront également "Seules les bêtes" (Le Rouergue), roman sec et glaçant comme l'hiver dans les Causses, de Colin Niel et "Grossir le ciel" (Livre de poche) de Franck Bouysse. Ces deux auteurs ont reçu respectivement les prix Landerneau et SNCF du polar.

Incroyablement tonique, drôle et bouleversant à la fois, "Légère et court vêtue" (La grande ourse) du romancier suisse Antoine Jaquier mérite d'être découvert.

Du côté de la littérature érotique, "Parties communes" (La Musardine) d'Anne Vassivière peut se lire comme la version délurée de "La vie mode d'emploi" de Georges Perec.

Rayon BD, l'association des critiques de bande dessinée (ACBD) a sélectionné 20 titres pour l'été dont le désopilant "Gérard: cinq années dans les pattes de Depardieu" (Dargaud) de Mathieu Sapin, le poignant "Une soeur" (Casterman) de Bastien Vivès et l'inventif "Imbattable: Justice et légumes frais" (Dupuis) de Pascal Jousselin.

