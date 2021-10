3 grands excès de vitesse dans l'Orne ... dont un de 91 km/h, un motard âgé de 22 ans !

3 grands excès de vitesse dans l?Orne au cours de ce long week-end de l? Ascension.... dont un de 91 km/h au dessus la vitesse autorisée.... Ce motard ornais, âgé de 22 ans roulait à 181 km/h, au niveau de Coulonces près de Trun sur la RD 916... sa moto a été confisquée... son permis suspendu, comme pour ces deux autres conducteurs contrôlés à 154 et 159 km/h au lieu de 110 sur la RN 12 au niveau de Tourouvre... un parisien et un ornais âgé de 30 et 42 ans. Leurs permis leur ont été retirés.

