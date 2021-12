Espagne/Fisc: Angel Di Maria accepte un accord amiable avec le parquet

Le parquet de Madrid a accepté que Di Maria verse environ 2 millions d'euros et reçoive une peine de prison non exécutable en échange d'une reconnaissance de culpabilité pour deux délits commis en 2012 et 2013, peut-on lire dans un document du parquet que l'AFP s'est procuré. Les peines inférieures à deux ans de prison ne sont habituellement pas purgées en Espagne en l'absence d'antécédents judiciaires.

