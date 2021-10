cinq motos de l'équipe de Sylvain Bidart, champion de France Supermotard, volées à Verneuil sur Avre

Cinq motos de l'équipe du triple champion de France de supermotard, Sylvain Bidart, volées dans la nuit, de lundi à mardi, à Verneuil sur Avre, avant une épreuve du championnat de France ce week-end dans la Drome... Les voleurs ont découpé un grillage pour pénétrer dans une propriété et ont découpé le rideau métallique d'un garage au chalumeau pour voler les motos.

Les voleurs ont chargé trois motos dans une camionnette et sont partis sur la route avec les deux autres. Ils ont été aperçus à proximité de Dreux.

Parmi les cinq motos dérobées, 4 Honda et une Suzuki, deux sont des prototypes, dont la valeur avoisinerait les 25.000 euros.... la discipline supermotard est un mélange de cross et de vitesse, sur terre et sur route.

