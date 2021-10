Des ornais à l?honneur.....

?Bénédicte Leclerq, de Cuissai, et Yann Bonnafoux, de St Ouen sur Iton, viennent de décrocher le titre très convoité de « Meilleur Ouvrier de France? respectivement en catégorie « dentelles », et en « marqueterie »...

? Eloïse Auboiron du collège Jeanne d?Arc et Julian Ladame, du collège Truffaut, tous les 2 d?Argentan ? ont participé à Paris à la cérémonie de récompense des « meilleurs ambassadeurs » de l?association Ela, qui fait courir les collégiens, au profit de la recherche contre la leucodystrophie? cérémonie animée par Michel Drucker et Zinédine Zidane?

? et puis : Laurent Cottel, directeur de la compagnie théâtrale ornaise « Les enfants perdus » est le lauréat 2011 du Centre Dramatique National de Lyon pour son texte ?El presidente? ? texte qu?il a écrit pour la prochaine création de la Compagnie, prévue en novembre prochain.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire