Peines de prison ferme pour trafic d'héroïne entre Falaise et Argentan et pour des violences volontaires sur un septuagénaire handicapé à Lisieux

Pas moins de 6 prévenus devant le tribunal correctionnel d?Argentan, mercredi, pour un trafic d?héroïne... 8 kg auraient été écoulés en un an... les stupéfiants étaient achetés à Rouen, puis revendus avec un confortable bénéfice... le dealer à l?origine du trafic, 25 ans, domicilié à Falaise puis à Argentan a été condamné à 4 ans de prison ferme... Les autres prévenus écopent à des peines de 18 mois ferme à 12 mois avec sursis....



Et puis 4 ans et 3 ans de prison ferme pour deux lexoviens âgés de 23 et 34 ans, lors d?une soirée trop alcoolisée, ils avaient passé à tabac un retraité de 70 ans lourdement handicapé dans sa maison à Lisieux en février dernier... ils l?avaient contraint sous les coups, à leur remettre de l?argent et les codes de sa carte bancaire...

