Rouen. Canicule : seuil de vigilance relevé pour l'Eure et la Seine-Maritime

Météo France a placé 66 départements en alerte orange à la canicule mardi 20 juin 2017, à 16h. L'Eure et la Seine-Maritime sont eux aussi dorénavant concernés par le niveau d'alerte. C'était le cas dans l'Orne depuis hier, lundi 19 juin 2017. Le Calvados et la Manche, eux, sont toujours en vigilance jaune.

• Lire aussi. Canicule : quelques coups de pouce pour éviter le coup de chaud



Pour que Météo France place un département en vigilance orange à la canicule, il faut que les températures attendues la nuit soient supérieures à 20 degrés. L'alerte est valable jusqu'à demain, mercredi 21 juin 2017, 16h.

Pour faire face à cet épisode caniculaire, qui touche une majeure partie du pays, buvez fréquemment et abondamment, de l'eau et évitez de sortir aux heures les plus chaudes.

A LIRE AUSSI.

Grosse chaleur sur la France jusqu'à jeudi