Les nuages domineront ce vendredi... quelques pluies l'après midi... T° de 7 à 16°

Météo France relevait ce vendredi matin.... 7°2 à Flers, 8°7 à L?Aigle, 8°9 à Mortagne. 9°0 à Argentan, 9°3 à Alençon.



Le ciel très nuageux fera peu de place aux éclaircies... Il donnera principalement cet après-midi des averses parfois fréquentes et orageuses. Une petite rafale de vent de 60 km/h n'est pas à exclure sous un orage.

Les températures sont fraîches pour la saison, il est prévu 15 degrés à Flers et à L'Aigle, 16 degrés à Alençon.



La tendance météo de ce week-end : samedi matin, un ciel variable avant l?arrivée de quelques pluies... dimanche un temps généralement couvert avec des pluies faibles ... lundi sera également variable entre nuages et éclaircies ... les T° évolueront de 6 à 20°....

