Instense activité au tribunal d'Alençon jeudi... 22 affaires en correctionnel plus deux comparutions immédiates !

On se bousculait hier dans les couloirs du palais de justice d?Alençon.... Pas moins de 22 affaires étaient jugées en correctionnel ..... plus deux comparutions immédiates...



Un jeune homme de 23 ans, est condamné à 2 ans de prison dont un an avec sursis et une mise à l?épreuve de deux ans ... il a porté deux coup de couteau à la cuisse d?un autre jeune homme de 21 ans, au terme d?une soirée alcoolisée, dans la nuit de dimanche à lundi à L?Aigle... le prévenu n?avait pas supporté que la victime profère des insultes sur son handicap aux jambes...



Et puis seconde affaire de violences... un homme de 31 ans a proféré des menaces de morts en exhibant un très gros couteau à l?encontre de plusieurs employés d?une superette et d?un marchand de fruits, à L?Aigle... 2 ans de prison dont un an avec sursis...une mise à l?épreuve de deux ans... une violence survenu soudainement... le prévenu a affirmé être sous pression, après avoir reçu plusieurs menaces de mort à son encontre pour une histoire liée à des stupéfiants....

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire