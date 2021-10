L'Alençonnais Benoit Tréluyer, sur Audi, en pole position au départ des 24 heures du Mans

C?est en voisin, que l?alençonnais Benoit Treluyer partira en pole position, des 24 Heures du Mans... le pilote ornais, a réalisé jeudi soir, sur Audi le meilleur temps de la 3e et dernière séance d'essais qualificatifs .... mais rien n?est gagné... les trois Audi et les trois Peugeot réalisent des performances qui se tiennent dans un mouchoir de poche ! Benoît Tréluyer met un terme à quatre ans d'hégémonie Peugeot sur la pole position du Mans. Il partage le volant de cette voiture avec l'Allemand André Lotterer et le Suisse Marcel Fassler qui s'était déjà distingué, vers 21h00, en signant le meilleur chrono de la 2e séance, juste devant Stéphane Sarrazin (Peugeot 908).

Le départ de cette 79e édition des 24 Heures du Mans sera donné samedi à 15h ! devant quelques 235 000 spectateurs ...



Avant, la fête se poursuit, avec ce soir, à 19h,

la traditionnelle « parade des pilotes » dans les rues du Mans.



Les meilleurs temps des essais qualificatifs de jeudi soir (2e et 3e séance):



1. Tréluyer-Fassler-Lotterer (FRA-SUI-GER/Audi R18 TDI) 3:25.738

2. Dumas-Bernhard-Rockenfeller (FRA-GER-GER/Audi R18 TDI) 3:25.799

3. Bourdais-Pagenaud-Lamy (FRA-FRA-POR/Peugeot 908) 3:26.010

4. Sarrazin-Montagny-Minassian (FRA/Peugeot 908) 3:26.156

5. Kristensen-McNish-Capello (DEN-GBR-ITA/Audi R18 TDI) 3:26.165

6. Wurz-Gené-Davidson (AUT-ESP-GBR/Peugeot 908) 3:26.272

7. Panis-Lapierre-Duval (FRA/Peugeot 908 HDi-FAP Oreca) 3:30.084

8. Prost-Jani-Bleekemolen (FRA-SUI-NED/Lola-Toyota) 3:32.883

9. Collard-Tinseau-Jousse (FRA/Pescarolo-Judd) 3:33.066

10. Boullion-Belicchi-Smith (FRA-ITA-GBR/Lola-Toyota) 3:34.573

11. Moreau-Ragues-Monteiro (FRA-FRA-POR/Pescarolo-Judd) 3:34.933

12. Ickx-Leinders-Martin (BEL/Lola-Aston Martin) 3:36.551

13. Pla-Amaral-Hughes (FRA-POR-GBR/Zytek) 3:37.393

14. Ayari-Mailleux-Ordonez (FRA-FRA-ESP/Oreca-Nissan) 3:41.458

(1er catégorie LMP2)

...

24. Lammers-Zacchia-Elgaard (NED-SUI-DEN/Oreca-SwissHyTech) 3:47.691

29. Farfus-Muller-Werner (BRA-GER-GER/BMW M3 GT) 3:57.592

(1er catégorie GTE-Pro)

