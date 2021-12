Breteuil sur-Iton. Dans l'Eure, un homme arrêté pour avoir drogué et violé sa fille

Si les deux affaires se suivent aussi rapidement, cela est dû à un "simple hasard du calendrier" selon le parquet d'Évreux. Le samedi 10 juin 2017, un habitant de Breteuil (Eure) faisait parler de lui pour avoir tiré dans la rue au fusil. Quelques jours plus tard, il se retrouve placé en détention provisoire pour des faits de viol sur sa propre fille de 7 ans.

Il viole sa propre fille

Les faits remontent au mois de février 2017, lorsque le prévenu manque un de ses droits de visite à sa fille qui vit avec son ex-compagne. La fillette profite de l'occasion pour expliquer à sa mère qu'elle est soulagée de ne pas aller chez son père et lui explique les maltraitances qu'elle y a subies.

La petite fille explique que son père l'aurait agressé sexuellement et violée. Selon le parquet d'Évreux, le père est également accusé d'avoir administré des substances nuisibles à sa fille, en l'occurrence de la morphine, et de lui avoir fait regarder des films pornographiques.

Placé en détention provisoire

Interpellé et placé en garde à vue pendant 48h, l'homme qui compte déjà 15 condamnations pour des faits de violence, nie les faits qui lui sont reprochés. Pour lui, il s'agit d'un complot organisé par son ex-compagne pour obtenir la garde de sa fille. Au vu des preuves et du profil de l'accusé, celui-ci a été déféré, mis en examen et placé en détention provisoire dans l'attente de son procès.

