Santé sociaux : journée de mobilisation ce lundi

Journée de mobilisation dans le secteur « sanitaire et social » de l?Orne, à l?appel de la Cgt et de Sud, alors qu?une commission paritaire se réunit ce lundi : les salariés s?opposent à la révision à la baisse de leur convention collective, avec moins d?avantages et la baisse des moyens alloués à ses services...

Une assemblée générale départementale se tiendra à 10h30, salle Baudelaire à Alençon, et un rassemblement est annoncé, 1 heure plus tard, devant la cité administrative....

