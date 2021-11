Intercommunalité : les maires ruraux de l'Orne réclament des simulations financières et fiscales

La réforme de l'intercommunalité... avec la formation de plus grandes communautés de communes, que celles qui existent en ce moment...

Tout est permis, mais avec un problème de taille: toutes les CDC n'ont pas les mêmes compétences, ni la même fiscalité ... du coup, 80 maires ruraux de l'Orne, réunis en assemblée générale ce week-end à Nonant le Pin, ont signé une motion qui va être transmise au Préfet de l'Orne..... ils exigent des simulations financières et fiscales de ce que seront les futures intercommunalités avant de s?engager plus en avant... ... et selon le calendrier, la reforme de l?intercommunalité doit être votée à la fin de l?année....

