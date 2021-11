Manifestation des salariés ornais du secteur sanitaire et social contre la baisse des moyens alloués à leurs établissements

Manifestation d?une centaine de salariés du secteur sanitaire et social mardi midi à Alençon... une délégation a été reçue en préfecture contre les restrictions budgétaires, la mutualisation des moyens et le non remplacement des départs en retraite qui engendrent la fermeture ou la restructuration de plusieurs établissements... C?est le cas pour l?Association Ornaise pour le Logement Temporaire des Jeunes, l?association de Prévention et de Soins en Addictologie, ou le centre d?hébergement d?urgence... 17 postes de salariés sont également menacés... les salariés de ce secteur luttent aussi contre la remise en cause de leur convention collective....

