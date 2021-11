Un temps variable s'installe pour la journée... entre nuages porteurs de quelques pluies et éclaircies... T° de 14 à 20°

Météo France relevait ce jeudi matin, 14° sur l?ensemble de nos régions, d? Alençon à Argentan, de Flers à L?Aigle ou à Mortagne



Le temps va devenir instable et les éclaircies alterneront avec des passages nuageux qui donneront quelques averses. Elles resteront faibles en général, et c'est en début d'après-midi qu'elles devraient être plus nombreuses. Elles deviennent ensuite plus rares en fin de journée tandis que les éclaircies deviendront plus généreuses .....



Les températures maximales, comprises entre 17 et 20 degrés.

