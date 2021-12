Évreux. Législatives : les résultats définitifs ans l'Eure

Carton plein pour la République en Marche dans l'Eure. Face au Front national qu'elle affrontait dans les cinq circonscriptions que compte le département, la majorité présidentielle remporte une large victoire.

"La plus belle victoire" pour Le Maire

Et c'est le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, qui affiche le plus beau score avec presque 65 % des voix, son meilleur résultat depuis qu'il se présente sur cette 1er circonscription de l'Eure. "Cette victoire, c'est votre victoire et c'est la plus belle de mes trois victoires aux élections législatives car c'est sans doute celle qui était la moins écrite à l'avance", a déclaré le député fraîchement élu dans une vidéo diffusée sur Twitter.

LIVE | Réélu député de la 1ère circonscription de l'Eure : ma réaction. https://t.co/uzerrS7v0R — Bruno Le Maire (@BrunoLeMaire) 18 juin 2017

• 1re circonscription: Bruno Le Maire (La République en marche): 64,53 %/ Fabienne Delacour (Front national): 35,47 %

• 2e circonscription: Fabien Goutteffarde (La République en marche): 63,25 %/ Emmanuel Camoin (Front national): 36,75 %

• 3e circonscription: Marie Tamarelle-Verhaghue (La République en marche):59,29 %/ Timothée Houssin (Front national): 40,71 %

• 4e circonscription: Bruno Questel (La République en marche): 60,51 % / Doris Perreaux (Front national) 39,44 %

• 5e circonscription: Claire O'Petit (La République en marche): 55,98 %/ Vincent Taillieu (Front national): 44,02%



