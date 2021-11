Foot, ligue 2, trois nouvelles arriveé au Stade Lavallois... Cyclisme : prologue des Boucles de la Mayenne ce jeudi soir à Laval... Tennis, le sarthois Tsonga éliminé par Stepanek au tournoi d'Eastbou

Sports ... tennis, au tournoi d?Eastbourne, mercredi, en 8èmes de finale, le sarthois Joe-Wildfried Tsonga, a été éliminé, en moins d?une heure, 6 -2 / 6-3 par le tchèque Radek Stepanek....



Foot... le stade lavallois recrute....

3 joueurs s?engagent pour les deux prochaines saisons...

-Lhadji Badiane, milieu de terrain formé au Stade Rennais, il évoluait jusqu?ici à Dijon.

-Vincent Le Baron, ? milieu de terrain qui jouait la saison passée à Vannes.

- Kévin Aubeneau, gardien de but, arrive de Niort .



Football ? Coupe de Basse-Normandie Sénior :

Les équipes lauréates recevront leurs prix financiers, ce jeudi, au Casino de Cherbourg ? soirée ou seront honorées : l?US Alençon, le CS Orbec, et l?ES Ecouché qui fait parti des clubs de Districts qui sont allés le plus loin dans la compétition.



Cyclisme :

Le prologue ce jeudi soir, à Laval, sur 4 km 500, des Boucles de la Mayenne.

Le champion de France Thomas Voekler, un temps annoncé comme favori de l?épreuve ... ne sera finalement pas au départ.

Il est remplacé par le « local de l?épreuve » : son co-équipier mayennais Vincent Jérôme.

Arrivée finale à Laval : dimanche après-midi, au terme de 3 étapes.

