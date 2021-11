4 mois de prison ferme... verdict du tribunal correctionnel d?Alençon mercredi, à l?encontre un aiglon de 31 ans pour violences et menaces de mort sur sa concubine... Le prévenu avait déjà été condamné jeudi dernier, à 2 ans de prison dont un an ferme pour des actes de violences sur des employés d?une supérette et d?un marchand ambulant de fruits à L?Aigle, il a été placé en détention à la maison d?arrêt de Coulaines pour y purger sa peine...

