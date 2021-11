Foot, ligue 2, le pdt du Mans FC devant la DNCG... Cyclisme, Boucles de la Mayenne, le prologue est remporté par Sébatien Turgot... Les Courants de la Liberté dans le Calvados : 22 000 coureurs attend

Foot... Un budget qui baisse de 23 à 15 millions d?? en raison d?une seconde saison en ligue 2 : Henri Legarda, président du Mans FC passait jeudi, son grand oral budgétaire, devant la direction nationale de contrôle de gestion de la ligue de football qui devrait valider le budget du club sarthois dans une semaine !



Cyclisme, les Boucles de la Mayenne... le prologue jeudi soir dans les rues de Laval a été remporté par Sébastien Turgot d?Europcar... 1ère étape ce vendredi, 180 kms à parcourir entre St- Berthevin et Ste Suzanne.... arrivée finale dimanche à Laval .



Les « Courants de la Liberté » : 22.000 coureurs à pied y sont attendus, ce week-end dans le Calvados ? l?ornais Florian Desdoit y sera dès ce vendredi et jusqu?à dimanche, pour promouvoir son projet d?Odyssée Rose, soutenu par Normandie FM : c?est la traversée en courant d?Ouest en Est les Etats Unis, au profit de la recherche sur le cancer du sein.



Gala de catch ce vendredi soir à 20h30 au casino de Bagnoles de l?Orne, avec 6 catcheurs stars, dont Flesh Gordon (ex Champion d?Europe et du monde) et Jimmy Gavroche (Champion de France 2010) : 2 des meilleurs catcheurs européens en activité.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire