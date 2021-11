nuages, pluies et rafales de vent ce vendredi... T° fraîches, de 9 à 17°

Météo France à relevé ce vendredi matin, 9°2 à L?Aigle, 9°6 à Argentan, 10°7 à Flers et à Mortagne, 12°0 à Alençon.



C'est un temps pluvieux qui gagne par l'ouest ce matin. Les pluies d'abord éparses vont devenir de plus en plus régulières au fil des heures ...Cet après-midi s'annonce gris et maussade et bien humide....

Les températures maximales sont fraîches avec seulement 15 à 17 degrés de Flers à Bellême.

Le vent de sud se renforce en matinée, il deviendra assez fort cet après-midi avec des rafales jusqu'à 50 ou 60 km/h.





Le temps de notre week-end... demain, un ciel variable entre nuages et éclaircies... une tendance orageuse s?amorcera l?après midi... dimanche... après quelques ondées le matin, le temps alternera entre nuages et éclaircies... les T° évolueront de 9 à 19°

