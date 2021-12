Rouen. Rouen : une aide à domicile abuse de la faiblesse d'un couple âgé

C'est entre le 16 février 2011 et le 29 décembre 2011 que la prévenue vole des formules de chèques à ce couple âgé pour assouvir son besoin invétéré de jouer au casino. Ayant toute confiance en elle, il est fréquent qu'on lui demande d'aller retirer de l'argent à un distributeur automatique de Bonsecours (Rouen).

Elle s'acquitte parfaitement de cette tâche et ne dérobe pas d'espèces. Par contre, ce sont plusieurs dizaines de chèques qu'elle vole, contrefait et falsifie pour un montant de trente mille euros dans la période concernée, et les dépose sur son compte bancaire.

" J'avais peur d'avouer"

C'est la fille du couple, moins naïve, qui s'aperçoit de la supercherie en contrôlant les relevés bancaires de ses parents, lesquels font apparaître des débits anormaux au profit du compte bancaire de la prévenue. Elle dépose plainte le 20 décembre 2011.

Les enquêteurs récapitulent les chèques encaissés, d'un montant croissant au fil des mois. Entendue en audition libre, la prévenue nie d'abord tout en bloc: " Je n'ai jamais volé d'argent", affirme t-elle. La procédure s'accélérant, elle finit par avouer ses vols. " J'avais peur et honte de dire la vérité", dit-elle à la barre. Pour la partie civile, " la prévenue a violé la confiance de ses employeurs". Le Procureur insiste : " Elle a sciemment profité de la naïveté de ses victimes". Sa défense assure que "La prévenue a reconnu ses actes mais c'est quelqu'un de bien".

Reconnue coupable, le Tribunal la condamne à dix huit mois de prison avec sursis ainsi qu'à l'interdiction d'exercer la profession d'aide à domicile.

