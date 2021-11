Des milliers de motards manifestent contre la politique de sécurité routière jugée trop répressive

Contre la politique gouvernementale de Sécurité Routière jugée trop répressive un appel national avant été lancé pour manifester samedi dans 80 villes en france?. Ce sont surtout les motards qui, à l?appel de leur puissante Fédération des Motards en Colère, ce sont mobilisés... Plus d?une centaine de pilotes rassemblés à Argentan samedi...des gilets jaunes, dont le port pourrait devenir obligatoires pour les pilotes de deux roues motorisées, ont été lancés derrière les grilles de la sous-préfecture? Impressionnant cortège de motos sur le périphérique et dans les rues du centre ville de Caen, avec près de 2 000 machines? 1 200 motards au Mans... et des bouchons au kilomètre... on a aussi aperçu quelques professionnels de la route, comme des routiers?

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire