Cette semaine, nous avons décidé de faire léger, d'autant que l'été n'a pas attendu le 21 juin pour pointer le bout de son nez. Place donc aux terrasses pour le déjeuner. L'esplanade Léopold Sedar-Senghor n'en manque pas. Pour manger sur le pouce tout en étant confortablement installé, Fotson's dispose des bons arguments.

La panoplie des desserts britanniques

Pas de carte, mais des ardoises solidement accrochées au mur permettent de réaliser un rapide tour d'horizon des propositions. L'offre se veut qualitative à l'image des bagels aux compositions variées et plutôt originales (compter 6 ou 7 €). En témoigne l'Omaha Beach avec sa pièce de boeuf, son camembert et son bacon. Que dire du Brooklyn South avec son steak haché, du cheddar, des tomates confites et des oignons rouges ? La maison a même prévu une option pour les végétariens avec le TexMex Veggie qui avec son guacamole, ses haricots rouges écrasés, son maïs et ses oignons rouges ne manque pas de saveur.

La maison n'est pas sans proposer d'autres options rapides à consommer. Il en va ainsi des salades ou des wraps. Les amoureux de gâteaux anglo-saxons se régaleront en dessert. Muffin, cookie, cheesecake, cupcake, brownie, carrot cake... il y en a pour tous les goûts. Des panna cotta et tiramisus, customisés aux fraises en ce moment, sont de belles alternatives.

Pratique. Foston's aux Rives de l'Orne. Tél. 02 31 34 46 27.