Saint-Lô. Législatives : débat entre Benoîte Nouet et Philippe Gosselin sur Tendance Ouest [replay]

Dans le cadre du second tour des élections législatives, Tendance Ouest organisait six débats en Normandie. Dans la Manche, deux débats avaient lieu. L'un à Cherbourg, entre Blaise Mistler (LREM) et Sonia Krimi (se revendiquant de la majorité présidentielle), candidats de la 4e circonscription du département. L'autre à Saint-Lô, entre Benoîte Nouet (LREM) et Philippe Gosselin (LR).

Le débat en replay

Les deux qualifiés du second tour pour la première circonscription ont évoqué leurs priorités autour de la ruralité (crise agricole, désenclavement des territoires, avenir des bourgs) et ont débattu des réformes portées par le gouvernement d'Emmanuel Macron : suppression de la taxe d'habitation pour 80% des ménages, assurance chômage, rythme scolaire ...

Revivez le débat grâce à notre replay :

