Accident mortel samedi soir sur les routes de l'Orne. la Victime avait 40 ans

C?est le second accident mortel dans l?orne depuis le début de ce mois de janvier? un automobiliste a perdu le contrôle de sa voiture avant d?aller violement percuter successivement deux arbres, en sortie de virage, samedi soir, vers 22h30, entre Urou et Crenne et Chambois... le choc a été très violent, la voiture s'est brisée en deux... la vitesse semble à l'origine de l'accident selon les premiers élèments de l'enquête de gendarmeire. la victime, 40 ans, père de famille, domiciliée à Argentan est décédée sur le coup !

