La nuit de lundi à mardi sera la plus froide de la semaine.... jusqu'à - 8° (sous abri) !

Les quelques éclaircies de ce début de soirée se rebouchent rapidement cette nuit à la faveur du refroidissement nocturne, des brumes et des bancs de brouillards givrants se formeront ici ou là.

Les températures minimales seront glaciales , -5 à -8 degrés d'ouest en est. Des t° prévues sous abri...

Le vent de nord va faiblir en devenant plus variable..... Cette nuit sera la plus froide de la semaine....



Demain mardi, la froide grisaille du matin évoluera vers un ciel qui restera très nuageux toute la journée... Une dégradation avec quelques faibles pluies éparses est attendue pour demain soir, ces dernières pouvant très temporairement se faire sur des sols encore gelés, notamment du Pays d'Ouche au Perche, il conviendra d?être prudent sur les routes...

Les températures maximales : 1 à 3 degrés du sud du Perche vers le Nord-Bocage.

Le vent variable et faible le matin prendra une composante ouest puis sud-ouest l'après-midi.



Et puis, en rappel, le 115 est le numéro d?urgence pour alerter les secours face à des personnes en situation de précarité face au froid...

