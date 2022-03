T° froides jusqu'à - 6° ce mardi matin... le ciel restera gris et bas aujourd'hui... les T° maxi ne dépasseront pas les 3° !

Météo France relevait ce matin, -6° à Mortagne au Perche... - 4°4 à Alençon, -3°0 à Argentan, -1°2 à Flers....



Le temps va rester gris et froid sous une couche uniforme de nuages bas. Attention aux petites routes de campagne qui peuvent être localement glissantes, notamment en forêt et dans les endroits ombragés.



A cause des brouillards givrants les conditions de circulations sont actuellement délicates à causes de plaques de verglas sur la RD 438 entre St Evroult de Montfort et la limite nord du département.



Cet après-midi, le gris domine dans un atmosphère qui reste froide.



Une petite dégradation est attendue par l'ouest en fin de journée.



Des petites précipitations tomberont en soirée sur un sol gelé, en particulier sur le Pays d'Ouche au Perche, ce qui fera craindre sur ces régions la formation de plaques de verglas.



Les températures maximales resteront proches de zéro degré sur la moitié Est de nos régions, alors qu'elles deviendront faiblement positives sur le Bocage.

