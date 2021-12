Cherbourg. Bac de philo en Normandie : le débrief avec les profs

Pendant quatre heures, ce jeudi 15 juin 2017, ils ont griffonné des plans sur des feuilles de brouillons. En revanche, eux n'ont pas rendu leur copie, puisqu'ils vont en corriger : Lydia Thieulent et Pavel Depierre, professeurs de philosophie du lycée Grignard de Cherbourg ont débriefé avec Tendance Ouest les sujets du bac général, cru 2017.

Série L, des disserts abordables

Sujet 1 - Suffit-il d'observer pour connaître ?

"C'est un sujet peu choisi par les élèves qui ont peu de goût pour les sciences, l'épistémologie" remarque Lydia Thieulent, professeur.

Sujet 2 - Tout ce que j'ai le droit de faire est-il juste ?

"Un sujet énormément plébiscité, et on peut le comprendre, c'est la tension originelle entre le droit et la justice".

Sujet 3 - Un extrait de Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes de Rousseau, 1755

"Un texte qui porte sur la question du bonheur"

Série S, un texte très difficile

Sujet 1 : Défendre ses droits, est-ce défendre ses intérêts ?

"Un sujet déjà tombé au baccalauréat, c'est quelque chose de classique que l'on traite en classe" précise Lydia Thieulent, professeur.

Sujet 2 : Peut-on se libérer de sa culture ?

"Un sujet sans surprise : on aborde toujours la question du conditionnement dans le cours sur la culture, et l'on parle de liberté toute l'année. Pas de danger avec un tel sujet".

Sujet 3 - Un extrait de Dits et Ecrits, de Foucault (1978)

"Foucault est un auteur que l'on étudie assez peu en cours car c'est un auteur contemporain, il est abordé dans un deuxième temps, pas forcément dès la terminale, ce texte parle de vérité, mais sous un angle particulier propre à Foucault. C'était très difficile".

Série ES, des notions classiques

Sujet 1 : La raison peut-elle rendre raison de tout ?

"Un sujet large, qui autorisait plusieurs approches. Il fallait d'abord réfléchir au terme de "raison" qui apparaît deux fois" selon Pavel Depierre, professeur.

Sujet 2 : Une oeuvre d'art est-elle nécessairement belle ?

"Un sujet plus classique, sur des notions que l'on a vu en cours avec les élèves".

Sujet 3 : Extrait du Léviathan de Hobbes (1651)

"Pas mal d'élèves l'ont choisi. Un texte assez limpide au niveau de l'expression, sur une question de philosophie classique sur la liberté et la loi".

