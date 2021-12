Caen. Près de Caen, fêtez le sport à Colombelles

Une des premières nouveautés pour cette nouvelle édition des 17 et 18 juin 2017 est le lieu de la manifestation. Jusqu'alors ce rendez-vous sportif se déroulait sur le stade Hélitas de Caen et cette année, l'ensemble des animations se déroule au complexe sportif Pierre Rival de Colombelles, lieu plus spacieux et plus adapté pour accueillir pas moins 1000 participants sur les deux jours.

À la découverte de 30 disciplines sportives

Véritable moment de partage sportif, de rencontres, d'animations, le tout placé sous le signe de la bonne humeur, cet évènement permet de découvrir pas moins de 30 disciplines sportives : équitation, baseball, basketball, sports de combat, handbike, tir à l'arc, danse, escalade, quidditch et bien d'autres encore … où chacun peut s'initier et pourquoi pas choisir une activité pour la rentrée. Que l'on soit grands, petits, valides, en situation de handicap ou atteintes de maladies chroniques, le sport est accessible à tous. Pour preuve, la seconde grande nouveauté de cette édition est la présence d'un stand sport/santé visant à promouvoir les activités physiques et sportives comme un facteur de santé et de bien-être. L'idée étant de rendre accessible le sport à un public considéré comme éloigné pour raisons de santé.

Plus de 1 000 personnes attendues

L'an dernier plus de 1 000 personnes ont pu tester, découvrir une large palette de sports et pour les plus jeunes participer au fil rouge de ces deux jours, véritable animation dont le principe est simple. Le jeune public participe à au moins 4 sports, deux individuels et deux collectifs en remportant des goodies. L'an dernier ils étaient plus de 400 jeunes à prendre part au tirage au sort en fin de journée pour gagner de nombreux lots (places sport de haut niveau, bons d'aide à la prise de licences, ballons…).

Pratique. Retrouvez les horaires de ces deux journées sur www.calvados.franceolympique.fr