Rouen. Normandie : il filme des femmes dans les vestiaires de la piscine

Marc Lefebvre, 46 ans, a déjà à son casier judiciaire plusieurs condamnations pour vols et agressions sexuelles, dont un viol le 6 mai 2011, qui lui vaut une peine de deux ans d'emprisonnement. C'est donc en récidive légale qu'il réitère en prenant des photos et en filmant des jeunes femmes clientes de la piscine de Petit Couronne (Seine-Maritime), l'Archipel. Le prévenu dit y aller souvent pour nager, mais, le 12 mai 2017, deux femmes le dénoncent au maître nageur, l'ayant aperçu rôder autour des cabines de douche et plaçant son téléphone portable sous les portes des cabines afin de surprendre ses victimes lorsqu'elles se changent. Le maître nageur intervient en courant après lui puis avertit la Police.

Il en avait envie...

Interpellé et placé en garde à vue, on vérifie son téléphone qu'il a préalablement pris soin de placer dans une poubelle pour s'en débarrasser. Le résultat est éloquent, la galerie photos et vidéos montre de multiples exemples de ses récentes ou plus anciennes dérives.

L'homme a comparu pour ces faits lundi 12 juin 2017. À la question de la Présidente de la Cour lui demandant quel était son but en agissant ainsi, il répond : "Je ne peux dire pourquoi, j'en avais envie..." Le Ministère Public rappelle que "la récidive est récurrente et le comportement du prévenu mérite une peine maximum". Pour sa défense, "l'incarcération ne permettrait pas d'éviter la réitération des faits à l'avenir".

Le Tribunal le reconnaît coupable et le condamne à un an de prison ferme.

