Foot, ligue 1, Caen battu 2 à 0 face à Lorient, Caen est 17ème... Ligue 2, Laval fait un nul, 1 partout face à Nantes... Victoire du Mans 2 à 1 face à Chateauroux... Laval est 15ème, Le Mans s'install

Ligue 1?. Caen, qui avait pourtant retrouvé des couleurs depuis le début de l?année s?est incliné 2 à 0 face à Lorient?. Caen qui restait sur trois victoires lors des quatre derniers matches, subit un nouveau coup d'arrêt. Ce cinquième revers à domicile replace les bas-normands à la 17ème place



Ligue 2

22ème journée? Laval est allé faire un nul, un but partout face à Nantes?.les mayennais sont 15ème.



Le Mans a battu Chateauroux 2 à 1? victoire qui permet aux sarthois de reprendre la tête du classement provisoire? Evian-Thonon, le poursuivant , à deux point, joue ce soir contre Tours?.



Le tirage au sort des quarts de finale de la Coupe de France, Le Mans, ira rencontrer une équipe de ligue 1, Le PSG, tenant du titre? match le 1er ou 2 mars,



Cfa2

Alençon fait un nul face à Rouen?0 partout?

Alençon est 10ème au classement



Division d?Honneur

Flers s?impose 4 à 2 face à Lisieux? et reste leader du classement

Avranches fait un nul 1 partout face à Vire qui se place 5ème



Basket

Pro A le MSB a battu Strasbourge 73 à 66?le mans remonte à la 7ème place ?..



Nationale3

Lisieux a été battu 79 à 86 par Bihorel... Lisieux est 4ème ....



Prénationale

Alençon bat Hérouville 61 à 58? Les ornais sont second au classement !



Mehdi Baala, pour son retour à la compétition, a remporté samedi soir, le 1000 mètres de la réunion d'athlétisme de Mondeville, en 2 min 20 sec 68/100.

