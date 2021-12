écolo. A Rouen, il lave des voitures... sans eau !

200 litres d'eau. C'est ce que représente en moyenne un lavage de voiture et c'est autant que fait économiser Lucas Benoît. Voilà plusieurs mois que le jeune Rouennais a repris en main un petit commerce bien particulier: le lavage de voiture sans eau. "À chaque fois que j'annonce ce que je fais, les gens sont assez surpris, sourit-il. Au début, j'ai aussi été étonné mais les produits m'ont convaincu illico presto!" En tout, sept chiffons et produits seulement sont nécessaires pour faire briller de mille feux les voitures, intérieur comme extérieur. "Le gros avantage, c'est aussi le côté pratique: comme je n'ai pas besoin de point d'eau, je peux me déplacer chez les gens." Du propriétaire d'une belle voiture qui veut la faire laver le week-end en restant dans son canapé aux vendeurs qui veulent rendre des occasions comme un sou neuf, il diversifie sa clientèle et travaille avec différentes concessions. Et le jeune homme l'assure: si elle est plus écologique, sa méthode de travail est tout aussi efficace. À partir de 30€, il propose ses services dans tout le département.

Pratique. Cosmeticar à Rouen, Opératon Laveur à Caen.

