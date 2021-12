Le-Havre. Au Havre, une septuagénaire volée et agressée sexuellement à son domicile

7h du matin, vendredi 9 juin 2017, rue Jean Bouvier au Havre (Seine-Maritime). Un homme, plutôt jeune selon les premiers éléments, encore très vagues, dont disposent les enquêteurs, s'introduit au domicile d'une femme de 72 ans. "Il s'est fait remettre sous la contrainte une somme d'argent de quelques dizaines d'euros", explique le procureur de la République du Havre, François Gosselin. Il s'en serait ensuite pris à sa victime en l'agressant sexuellement. "Les faits sont encore en cours de caractérisation. On attend les résultats de l'inspection gynécologique des médecins", précise le magistrat. Le suspect a ensuite pris la fuite. La victime prévient alors sa soeur qui, à son tour, appelle le SAMU. La femme a été hospitalisée, en état de choc. Elle semble physiquement indemne.

Une enquête de flagrance en cours

Le suspect est activement recherché par les enquêteurs, qui interrogent notamment le voisinage pour tenter d'en obtenir une description plus précise. D'autres éléments pourraient encore être apportés par la victime, qui doit être entendue plus longuement par les forces de l'ordre. "Il est compliqué de l'auditionner, étant donné son état de choc", affirme François Gosselin. Une enquête de flagrance est en cours, ce qui donne des moyens accrus aux forces de l'ordre, notamment sur les possibilités de perquisition. Elle peut durer entre 8 et 15 jours. Le procureur devra ensuite, en fonction de son évolution, décider de l'ouverture éventuelle d'une information judiciaire.

