Le nombre d'obèses a plus que doublé dans 73 pays depuis 1980

En 2015, 107,7 millions d'enfants et 603,7 millions d'adultes souffraient d'obésité dans le monde, ont déterminé les auteurs de ces travaux parus dans la revue médicale américaine New England Journal of Medicine et présentés à une conférence à Stockholm.

A LIRE AUSSI.

Star Wars: "Rogue One", le nouvel opus de la saga, écrase le box-office

ONU: "pire crise humanitaire" des dernières décennies dans le monde

2016, très bon cru pour la fréquentation des salles obscures

Quatre Français sur cinq utilisent au moins un réseau social chaque mois

Twitter rassure un peu sur sa croissance, l'action décolle