Le syndicat de transporteur FNTR, et le MEDEF, ont rencontré en début de semaine, le président du Conseil Général de l?Orne : compte-tenu du coût prohibitif de l?autoroute A88 Sées/ Falaise, beaucoup de camions empruntent, par économie, la départementale qui passe par Mortrée et par Occagnes ? et il s?agissait de s?assurer ? au prix d?aménagement pour réduire leur vitesse ? que ces communes n?interdiraient pas leur traversée aux poids lourds.

