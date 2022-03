Mouvement de grève au CHU de Caen jeudi contre l'annonce de suppressions de postes

Entre 3 et 400 personnes rassemblées au CHU de Caen pour dénoncer les suppressions de postes qui, selon eux, pèsent sur la qualité des soins.

Le CHU qui emploie 5.000 personnes a supprimé 200 postes en 2010 et entend en supprimer 200 autres d'ici à 2013, selon les syndicats.

La direction justifie ces réductions d'effectifs par la nécessité de faire sortir du rouge, l?hôpital universitaire, qui a affiché le troisième plus gros déficit hospitalier cumulé de France en 2009, avec 67 millions d'euros.

