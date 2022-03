Pas de remises sur les abonnements Sncf pour les usagers de la ligne Paris-Granville

La SNCF affirme que le service est rendu sur la ligne Paris-Granville... retards, locomotives essoufflées, absence de contrôleur, voire même de conducteur... tout va bien selon les dirigeants de la Sncf que l?association des usagers de cette ligne a rencontré jeudi et qui n?obtient pas de réductions sur les abonnements pour les préjudices subis... pas de geste financier du transporteur non plus pour les usagers de la ligne Caen, Alençon, Le Mans Tours .....

