Rouen. Normandie : il macule sa compagne des excréments de son chien

En Seine-Maritime en 2013, un couple traverse des heures sombres depuis plusieurs mois. En juillet, après avoir pris la décision de vivre chez une amie, la femme retourne à son ancien domicile pour récupérer quelques affaires.

Resté à l'appartement, son compagnon profite de l'occasion pour avoir une énième explication avec sa concubine. Une dispute éclate. L'homme violente sa victime et lui recouvre le corps des excréments de son chien. Elle se réfugie alors dans la salle de bains pour se laver. Il récidive et lui impose un rapport sexuel. Un témoin entend des cris et appelle la Police.

L'homme comparaissait mercredi 7 juin 2017 devant le Tribunal de Rouen (Seine-Maritime) pour violences et d'agression sexuelle.

Une volonté d'humilier

Une enquête de voisinage décrit le prévenu comme un individu colérique et imprévisible. "Je regrette fortement ce que j'ai fait, j'ai refait ma vie maintenant", dit le prévenu à la barre. La partie civile insiste sur "l'attitude humiliante du prévenu envers sa victime". Le Ministère Public souligne la volonté de domination sexuelle chez le prévenu", mais sa défense note "qu'il existe une certaine connivence entre les deux protagonistes". Reconnu coupable pour les deux infractions, le prévenu qui a un casier judiciaire vierge, et condamné à un an de prison avec sursis, et à une inscription au fichier des délinquants sexuels.

