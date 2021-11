Rouen. Un ancien préfet normand nommé à la tête de la "task-force" anti-Daesh à l'Élysée

L'annonce est tombée ce mercredi 7 juin 2017 en Conseil des ministres. C'est un ancien préfet de Normandie, Pierre de Bouscquet de Florian, qui est nommé à la tête de "task force" anti-Daesh créé à l'Élysée.

De 2002 à 2007, Pierre de Bousquet de Florian a dirigé la Direction de la Surveillance du Territoire chargée du contre-espionnage et de la lutte-antiterroriste. Il a ensuite exercé la fonction de préfet dans différentes régions et notamment en Normandie où il est nommé en 2012 préfet de Seine-Maritime et de la région Haute-Normandie, un poste qu'il occupera jusqu'en 2015.

Pilotage stratégique du renseignement

Ce "centre national du contre-terrorisme" était un engagement de campagne d'Emmanuel Macron. Constitué au départ d'une équipe d'une vingtaine de personnes, surtout d'analystes, il sera chargé du "pilotage stratégique des services de renseignement" pour notamment s'assurer de leur bonne coordination, mais "en aucun cas de leur direction opérationnelle", a précisé l'Élysée.

Il devra aussi "proposer au Président des plans d'action concertés sur l'action des services de renseignement" et "rendra compte chaque semaine au conseil de défense, où s'élabore la stratégie de lutte contre le terrorisme."

L'objectif est de "décloisonner" les différents services de renseignement mais "pas de créer une nouvelle couche" de décision, a précisé l'Élysée au cours d'un briefing devant la presse sur ce dossier.

Avec AFP

