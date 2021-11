Naissance des jumeaux de George et Amal Clooney

"Ce matin Amal et George ont accueilli Ella et Alexander Clooney dans leurs vies", a dit Stan Rosenfeld. L'acteur de 56 ans et la célèbre avocate et militante des droits de l'homme de 39 ans se sont mariés en 2014.

