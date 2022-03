Course poursuite d?une dizaine de kilomètres vendredi soir sur le secteur d?Argentan entre un automobiliste qui avait refusé de s?arrêter à un contrôle routier et deux voitures de police... Le fuyard n?a pas hésité à emboutir la voiture des policiers avant de s?enfuir et d?aller incendier son véhicule en forêt près de Trun... Connu de la police pour des problèmes liés à l?alcool il sera jugé ce mardi à Argentan.

