Le temps restera gris et faiblement pluvieux aujourd'hui... T° de 4 à 11°

Météo France relevait ce matin... 3°8 à Argentan, 4°5 à L?Aigle et à Mortagne, 5°5 à Alençon, 5°7 à Flers.



Le temps gris et brumeux domine au lever du jour, le plafond nuageux baisse rapidement en matinée, et des crachins se produiront..... Ce temps gris et humide persiste toute la journée avec des bruines ou pluies très faibles sous un ciel bas et couvert.



Le vent de sud à sud-ouest est faible à modéré.



Les températures maximales cet après midi 9 à 11 degrés.

