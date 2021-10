Entre 10 et 40% de la population est affectée par des rhinites allergiques ? c?est 4 fois plus qu?il y a 30 ans ? AirCom, qui mesure la qualité de l?air dans notre région, démarre cette semaine ses comptages allergopoliniques : les pollens de bouleaux, d?Aulnes et de frênes sont les plus virulents.....

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire