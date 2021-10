Ouverture mercredi et pour 6 jours d'Ornexpo à Alençon sous le signe des sixties !

A l?époque... le prix du litre de carburant coutait moins de 1 franc... c?était aussi le temps des yéyés et du rock n?roll, entre couettes et bananes !

Les années 60 sont à l?honneur pour la 82ème foire Ornexpo, qui a ouvert ses portes mercredi après midi, au parc Elan à Alençon avec Normandie fm .... 6 jours d?animations et un rendez-vous commercial... cette année 250 exposants sont présents... 40 000 visiteurs attendus, jusqu?à lundi prochain.... et vous ne manquerez pas de faire un arrêt sur le stand de Normandie fm ... il y a des invitations pour le parc vendéen du Puy du Fou à gagner ....

