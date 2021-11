Radon. 1500 participants attendus au week-end du Trail d'Ecouves

Voilà dix-sept ans que la petite commune de Radon, près d'Alençon (Orne) est le village de départ et d'arrivée des différentes épreuves du Trail d'Ecouves.

Trail de 61 kilomètres

Au fil du temps, le programme s'est étoffé, avec de la marche nordique, des randonnées pédestres, des courses natures. Cette année, c'est aussi un mini-trail pour les jeunes. Et toujours les trois trails de seize, trente-cinq, et soixante et un kilomètres (61, numéro minéralogique de l'Orne!). Ce dernier est qualificatif pour l'Ultra Trail du mont-Blanc.

Nouveau parcours

Le parcours de cette édition 2017 a été très travaillé, hors piste, au coeur de la forêt, avec un départ très accidenté et plus de deux mille mètres de dénivelé au total!

Didier Leroyer, président de l'organisation:

Didier Leroyer Impossible de lire le son.

Inscription pour les trois trails avant ce jeudi soir 1er juin 2017 à minuit.

Programme: Samedi 3 juin 2017: 14h15 marche nordique duo-relais 14 et 21km. 14h20 marche nordique 8 et 13km 14h25 Randonnée pédestre 8 et 13km 17h00 course/marche La Natur'Elles 2x3km au profit de l'association Pour l'Avenir de Jules. Dimanche 4 juin: 8h00 Trail 61km 9h30 Randonnée pédestre et marche nordique 20km 10h15 Trail 35km 10h30 Randonnée pédestre et marche nordique 12km 10h45 Trail 16km 11h Course nature la Décou'Verte 10km 11h15 Mini-Trail jeunes 1,5 et 3km

A LIRE AUSSI.

Alençon: première " station de trail " du Grand ouest de la France